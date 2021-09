1960 State visit marked another milestone in the close relationship between Denmark and Thailand

On 6 September, The Embassy of Denmark in Bangkok took a trip down memory lane and highlighted the Thai state visit to Denmark 61 years ago which reflects another milestone in the close and friendly relationship between the two nations.Β

The Embassy writes:

𝐎𝐍 π“π‡πˆπ’ πƒπ€π˜ – πŸ” π’πžπ©π­πžπ¦π›πžπ« πŸπŸ—πŸ”πŸŽ

On this day, King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) and Queen Sirikit arrived in Denmark on a state visitΒ

In Kastrup Airport, their Majesties were welcomed by King Frederik IX and Queen Ingrid, who led their guests to their accommodation at Fredensborg Palace.

During the following days, the Royal Thai family visited several places in Denmark including Amalienborg Palace, Copenhagen Town Hall, The Royal Thai Embassy, Roskilde Cathedral, Glostrup Hospital, and the ship Jutlandia, owned by The East Asiatic Company.

The state visit was another milestone in the close and friendly relationship between Denmark and Thailand, which was also emphasized in King Bhumibol’s speech to the Thai People, after he departed from Denmark:

β€œπ‘‡β„Žπ‘’ π‘π‘’π‘œπ‘π‘™π‘’ π‘œπ‘“ π·π‘’π‘›π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜ π‘€π‘’π‘Ÿπ‘’ 𝑒π‘₯π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘šπ‘’π‘™π‘¦ π‘Žπ‘šπ‘–π‘π‘Žπ‘π‘™π‘’ π‘Žπ‘›π‘‘ β„Žπ‘œπ‘ π‘π‘–π‘‘π‘Žπ‘π‘™π‘’ π‘Žπ‘›π‘‘ 𝑀𝑒 π‘€π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘€π‘Žπ‘Ÿπ‘šπ‘™π‘¦ π‘€π‘’π‘™π‘π‘œπ‘šπ‘’π‘‘ π‘€β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘’π‘£π‘’π‘Ÿ 𝑀𝑒 𝑀𝑒𝑛𝑑. π‘‡β„Žπ‘’ π‘”π‘œπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘›π‘šπ‘’π‘›π‘‘ π‘œπ‘“π‘“π‘–π‘π‘–π‘Žπ‘™π‘ π‘€π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘™π‘ π‘œ π‘Žπ‘‘π‘‘π‘’π‘›π‘‘π‘–π‘£π‘’ π‘‘π‘œ π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘›π‘’π‘’π‘‘π‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘“π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘–π‘‘π‘Žπ‘‘π‘’π‘‘ π‘‘β„Žπ‘’ π‘ π‘‘π‘Žπ‘¦ π‘œπ‘“ π»π‘’π‘Ÿ π‘€π‘Žπ‘—π‘’π‘ π‘‘π‘¦ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘šπ‘¦π‘ π‘’π‘™π‘“ π‘ π‘’π‘π‘’π‘Ÿπ‘π‘™π‘¦. π‘‡β„Žπ‘’π‘–π‘Ÿ π‘€π‘Žπ‘—π‘’π‘ π‘‘π‘–π‘’π‘ π‘‘β„Žπ‘’ 𝐾𝑖𝑛𝑔 π‘Žπ‘›π‘‘ 𝑄𝑒𝑒𝑒𝑛 π‘œπ‘“ π·π‘’π‘›π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜ π‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘–π‘œπ‘’π‘ π‘™π‘¦ 𝑒π‘₯π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘ π‘’π‘‘ π‘Ž π‘π‘’π‘Ÿπ‘ π‘œπ‘›π‘Žπ‘™ π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’π‘ π‘‘ π‘“π‘œπ‘Ÿ π‘€β„Žπ‘–π‘β„Ž π‘‘β„Žπ‘’ 𝑄𝑒𝑒𝑒𝑛 π‘Žπ‘›π‘‘ 𝐼 π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑑𝑒𝑒𝑝𝑙𝑦 π‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘’π‘“π‘’π‘™. π‘‡β„Žπ‘–π‘ π‘£π‘–π‘ π‘–π‘‘ π‘‘π‘œ π·π‘’π‘›π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜ π‘”π‘’π‘›π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘’π‘‘ π‘Ž π‘£π‘Žπ‘ π‘‘ π‘Žπ‘šπ‘œπ‘’π‘›π‘‘ π‘œπ‘“ π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’π‘ π‘‘ π‘Žπ‘šπ‘œπ‘›π‘”π‘ π‘‘ π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘π‘’π‘œπ‘π‘™π‘’π‘ π‘‘π‘œ π‘“π‘œπ‘ π‘‘π‘’π‘Ÿ π‘π‘œπ‘™π‘™π‘Žπ‘π‘œπ‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘£π‘’ π‘’π‘“π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘π‘œ π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘›π‘”π‘‘β„Žπ‘’π‘› π‘‘β„Žπ‘’ π‘”π‘œπ‘œπ‘‘π‘€π‘–π‘™π‘™ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ β„Žπ‘Žπ‘ π‘Žπ‘™π‘€π‘Žπ‘¦π‘ π‘’π‘₯𝑖𝑠𝑑𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑑𝑀𝑒𝑒𝑛 π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘‘π‘€π‘œ π‘›π‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘›π‘ π‘‘π‘œ π‘Žπ‘› 𝑒𝑣𝑒𝑛 π‘”π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘‘π‘’π‘Ÿ π‘‘π‘’π‘”π‘Ÿπ‘’π‘’β€

A Video by DR TV shows the Royal couple arriving in Denmark. Watch itΒ here