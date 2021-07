King Chulalongkorn visited Denmark during his second Europe trip 108 years ago

The Embassy of Denmark in Bangkok’s recent highlight of Denmark – Thailand relations is a throwback to the year 1907. Because exactly 108 years ago, Thailand’s King Chulalongkorn was on his second Europe trip, and about that the Embassy writes:

𝐎𝐍 π“π‡πˆπ’ πƒπ€π˜ – 2 July 1907

On this day, King Chulalongkorn visited the Royal Danish family in Denmark

During King Chulalongkorn’s second trip to Europe from March 27 to November 17, 1907, the King decided to pay a visit to Denmark.

The King arrived in Denmark on July 1st and on July 2nd, King Frederik VIII invited him for a Gala dinner at Fredensborg Palace.

The close connection between the Royalties is emphasized in King Chulalongkorn’s notes about the visit:

β€œπ‘°π’ π’•π’‚π’π’Œπ’Šπ’π’ˆ π’˜π’Šπ’•π’‰ 𝒕𝒉𝒆 π‘«π’‚π’π’Šπ’”π’‰ π’“π’π’šπ’‚π’π’•π’š π’˜π’† π’˜π’†π’“π’† 𝒏𝒐𝒕 π’•π’“π’†π’‚π’•π’š π’π’Šπ’Œπ’† π’—π’Šπ’”π’Šπ’•π’π’“π’” (𝒃𝒖𝒕 π’Žπ’π’“π’† π’π’Šπ’Œπ’† π’‡π’“π’Šπ’†π’π’ π’”). 𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 π’˜π’†π’“π’† π’†π’™π’„π’‰π’‚π’π’ˆπ’†π’” 𝒐𝒇 π’‚π’–π’•π’π’ˆπ’“π’‚π’‘π’‰π’” π’‚π’π’ π’‘π’‰π’π’•π’π’ˆπ’“π’‚π’‘π’‰π’”. 𝑻𝒉𝒆 𝑸𝒖𝒆𝒆𝒏 π’˜π’‚π’” π’—π’†π’“π’š π’‡π’“π’Šπ’†π’π’ π’π’š, π’Œπ’Šπ’”π’”π’Šπ’π’ˆ π’Žπ’† 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 π’„π’‰π’†π’„π’Œπ’”, 𝒂𝒏𝒠𝑰 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒆𝒠𝒉𝒆𝒓 π’Œπ’Šπ’”π’”π’†π’” π’Šπ’ 𝒂 π’‡π’“π’Šπ’†π’π’ π’π’š π’Žπ’‚π’π’π’†π’“. 𝑺𝒉𝒆 π’•π’‚π’π’Œπ’†π’ π’‚ 𝒍𝒐𝒕 π’‚π’π’ π’π’π’π’Œπ’†π’ π’‚π’• 𝒆𝒂𝒔𝒆. 𝑻𝒉𝒆 π’Œπ’Šπ’π’ˆ π’“π’†π’ˆπ’“π’†π’•π’•π’†π’ π’•π’‰π’‚π’• π’˜π’† π’ π’Šπ’ π’π’π’• 𝒉𝒂𝒗𝒆 π’Žπ’–π’„π’‰ π’•π’Šπ’Žπ’† π’•π’π’ˆπ’†π’•π’‰π’†π’“ π’‚π’π’ π’‚π’”π’Œπ’†π’ π’Žπ’† 𝒕𝒐 π’„π’π’Žπ’† π’ƒπ’‚π’„π’Œ 𝒕𝒐 π‘­π’“π’†π’ π’†π’π’”π’ƒπ’π’“π’ˆ π’Šπ’‡ 𝑰 π’‰π’‚π’ π’†π’π’π’–π’ˆπ’‰ π’•π’Šπ’Žπ’†β€

On the following day, July 3rd, the King traveled to the Danish city of Γ rhus from where he left for Norway on July 4th.