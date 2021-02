Norwegian Cultural Center Singapore looking for performing artists

The Norwegian Cultural Center Singapore is looking for artistic members in the announcement on 27 February 2021, as follow:

The Norwegian Cultural Center Singapore aims to promote a broad range of Norwegian arts genres such as visual arts, music, theatre, dance and literature.

We are producing a theatre production based on a Norwegian children’s novel and need performers for both the English and Chinese versions of the play.

You are the right person for us if:

– You are a ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐ฅ๐ž ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ญ๐ข๐œ ๐ฉ๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐ž๐ซ ๐ฐ๐ก๐จ ๐ข๐ฌ ๐œ๐จ๐ฆ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ฆ๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ, ๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง๐ , ๐œ๐ก๐š๐ซ๐š๐œ๐ญ๐ž๐ซ ๐ฐ๐จ๐ซ๐ค, ๐ญ๐ž๐ฑ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ฅ๐จ๐ฏ๐ž ๐ญ๐จ ๐ข๐ง๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐ž ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐š๐ฎ๐๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ญ๐ก๐ž ๐š๐ซ๐ญ๐ฌ.

– You possess excellent physical stamina, strong stage presence and the ability to think on the spot.

– You demonstrate at least 3 years of professional experience, strong acting and movement technique, partner work, improvisational and devising skills.

You speak fluent English OR Mandarin OR if you are effectively bilingual in English and Chinese, all the better.

Interested performers, please submit the following in PDF or Word document as an attachment to ๐ฃ๐š๐œ๐ค๐ฅ๐ฒ๐ง@๐ง๐จ๐ซ๐ฐ๐ž๐ ๐ข๐š๐ง๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ.๐ฌ๐ :

1) A short bio (no more than 250 words)

2) A paragraph stating why you are interested to work with us and why you are the right person for the role.

๐ƒ๐ž๐š๐๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐ฌ๐ฎ๐›๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ฌ ๐Ÿ‘๐Ÿ๐ฌ๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐œ๐ก ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ.

Shortlisted applicants will be invited to a workshop and interview session.