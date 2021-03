Danish Society Siam (Dansk Samfund Siam) was founded on 5 March 1920

On 5 March 2021 the Embassy of Denmark in Bangkok released ‘On this day’ Historial memo of Denmark-Thailand 400 years relationship, as follow:

5 March 1920: On this day, the Danish Society Siam (Dansk Samfund Siam) was founded at 6.00 p.m. the first general meeting was held in the offices of The Bangkok Times where its new members agreed upon the society’s board members and bylaws.

The main purpose of the Society was to strengthen the unity between Danes in the Siam through social activities.

The establishment of the society was a result of the many Danes living and working in Siam at the time, which emphasises the strong historical ties between the two countries.

The vast amount of Danes in Siam around 1900 is described by a Danish worker in a letter sent to his family right after his arrival in Bangkok in 1892.

β€œπΌπ‘› π΅π‘Žπ‘›π‘”π‘˜π‘œπ‘˜ 𝐼 π‘Ÿπ‘’π‘π‘’π‘–π‘£π‘’π‘‘ π‘Ž π‘™π‘œπ‘£π‘’π‘™π‘¦ π‘€π‘’π‘™π‘π‘œπ‘šπ‘’. π»π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘™π‘œπ‘‘π‘ π‘œπ‘“ π·π‘Žπ‘›π‘’π‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘β„Žπ‘’ π‘Ÿπ‘’π‘™π‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘›π‘ β„Žπ‘–π‘ π‘Žπ‘šπ‘œπ‘›π‘”π‘ π‘‘ π‘‘β„Žπ‘’π‘š π‘–π‘ π‘”π‘œπ‘œπ‘‘β€¦. π‘Šβ„Žπ‘’π‘› 𝐼 π‘€π‘Žπ‘™π‘˜ π‘‘π‘œπ‘€π‘› π‘‘β„Žπ‘’ π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘’π‘‘, 𝐼 π‘šπ‘’π‘’π‘‘ π·π‘Žπ‘›π‘’π‘ π‘ π‘’π‘β„Ž π‘Žπ‘ π‘π‘Žπ‘π‘‘π‘Žπ‘–π‘›π‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘’π‘›π‘”π‘–π‘›π‘’π‘’π‘Ÿπ‘ π‘’π‘£π‘’π‘Ÿπ‘¦π‘€β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘’β€¦. π‘‡β„Žπ‘’ π‘“π‘–π‘Ÿπ‘ π‘‘ π‘“π‘™π‘Žπ‘” π‘¦π‘œπ‘’ 𝑠𝑒𝑒 π‘€β„Žπ‘’π‘› π‘Žπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘–π‘£π‘–π‘›π‘” 𝑖𝑛 π΅π‘Žπ‘›π‘”π‘˜π‘œπ‘˜ π‘–π‘ π·π‘Žπ‘›π‘›π‘’π‘π‘Ÿπ‘œπ‘” (π‘‘β„Žπ‘’ π·π‘Žπ‘›π‘–π‘ β„Ž π‘“π‘™π‘Žπ‘”) π‘Žπ‘ π‘‘β„Žπ‘’ π·π‘Žπ‘›π‘–π‘ β„Ž πΆπ‘œπ‘›π‘ π‘’π‘™ β„Žπ‘Žπ‘ π‘‘β„Žπ‘’ π‘“π‘–π‘Ÿπ‘ π‘‘ β„Žπ‘œπ‘’π‘ π‘’ π‘π‘œπ‘šπ‘–π‘›π‘” 𝑒𝑝 π‘‘β„Žπ‘’ π‘Ÿπ‘–π‘£π‘’π‘Ÿ. πΉπ‘’π‘™π‘™π‘œπ‘€ π·π‘Žπ‘›π‘’π‘ π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘™π‘ π‘œ π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘œπ‘›π‘”π‘™π‘¦ π‘Ÿπ‘’π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘‘ 𝑖𝑛 π‘‘β„Žπ‘’ π‘Žπ‘Ÿπ‘šπ‘¦ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘›π‘Žπ‘£π‘¦ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘’ π‘–π‘ π‘›π‘œ π‘‘π‘œπ‘’π‘π‘‘ 𝑀𝑒 π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘šπ‘œπ‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘’ π‘šπ‘œπ‘ π‘‘ π‘–π‘›π‘“π‘™π‘’π‘’π‘›π‘‘π‘–π‘Žπ‘™ π‘›π‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘›π‘ β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘’β€.

Since 1920 the Danish Society Siam has changed its name and expanded its member base to include all Scandinavian countries and today it is still an active society serving the Scandinavian community in Thailand under the name Scandinavian Society Siam.