Norway Election 2021 regulations for Norwegians in Laos and Vietnam

On 4 June 2021 the Royal Norwegian embassy in Hanoi released a statement for Norwegians aboard living in Laos and Vietnam for Election 2021, that said:

Election Day for the 2021 parliamentary elections will take place on Monday, 13 September for Vietnam and Laos. For safe protection of infection, contact us for an appointment for voting. We note that changes can happen if the contagion situation in Vietnam and Laos develops in a negative direction. It will be possible this year to vote in advance from the following places and time limits:

Valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september, fra Vietnam og Laos vil det i år være mulig å forhåndsstemme fra følgende steder og tidsrom:

NB! For sikker smittevern må dere kontakte oss for nærmere avtale for stemmeavgivning. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan skje dersom smittesituasjonen i Vietnam og Laos utvikler seg i negativ retning.

𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐞 𝐢 𝐇𝐚𝐧𝐨𝐢:

I perioden 1. juli og 15. august, hver dag mellom klokken 09.00-12.00 og 13.00-15.00.

NB! Kun etter avtale

Tel: +84 24 3974 8900

Email: [email protected]

Hanoi Tower, 8. etasje

49 Hai Ba Trung Street, Hanoi

𝐃𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐫𝐬𝐤𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐚𝐭𝐞𝐭 𝐢 𝐇𝐨 𝐂𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐲𝐞𝐧:

I perioden 1. juli og 10. august, hver dag mellom klokken 14:00-15:00

NB! Kun etter avtale

Tel: +84 28 3822 1696

Email: [email protected]

Somerset Chancellor Court

21-23 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1

Ho Chi Minh City

𝐒𝐯𝐞𝐫𝐢𝐠𝐞𝐬 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐚𝐭 𝐢 𝐕𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐧𝐞:

I perioden 1. – 31. juli. mandag, tirsdag og torsdag mellom klokken 13:30-16:00

NB! Kun etter avtale

Tel: +856 21 25 13 59

Email: [email protected]

Laos Nordic Hydropower AB

Souphanouvong Road 70/205

Vientiane

Merk:

I Laos vil det ikke foreligge stemmesedler man kan krysse av på. I stedet blir man nødt til å benytte blanke ark som stemmeseddel, samt 3 konvolutter dette skal legges i. Les mer om dette i informasjonen fra valgdirektoratet her:

Husk legitimasjon – GODT VALG!