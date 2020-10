The Norwegian ambassador had a successful virtual meeting ‘New in Singapore’ first digital zoom meeting with the Norwegian Seamen Church Singapore on 6 October 2020.

The Church expressed “Takk til Ambassaden, NBAS, Norsskolen og Ansa for fine innspill til nye i Singapore! Veldig kjekt å se at det kommer nye nordmenn til Singapore! Håper vi snart kan samles, både nye og «gamle».